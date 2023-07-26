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Danone решила списать около €200 млн после утраты контроля над российской частью

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Французская компания Danone решила списать около €200 млн после утраты контроля над российской структурой. Об этом говорится в отчете компании за первую половину 2023 года.

«Danone прекратит консолидацию своей деятельности EDP (бизнес по производству молочных и растительных продуктов — Ред.) в России в июле 2023 года, что приведет к обесценению денежных средств примерно на €200 млн», — говорится в заявлении компании.

В своем документе Danone отметила, что остается законным владельцем предприятий в РФ после того, как бизнес перешел под контроль российского правительства.

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В марте 2022 года Danone также в начале марта объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании сообщила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в РФ.

Указом президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 года доля дочерней компании Danone были переданы Росимуществу во временное управление.

18 июля главой АО «Данон Россия» стал заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

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