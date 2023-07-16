Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ

Доли пивоваренной компании «Балтика» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Вместе с тем документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Так, 98,56% долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, принадлежат шведской компании Carlsberg Sverige Aktiebolag («дочка» датского концерна Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион», а 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Датская газета Berlingske 6 апреля со ссылкой на источники сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России — компании «Балтика» — с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Концерн Carlsberg, владеющий в России пивоваренной компанией «Балтика», объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка в марте прошлого года. В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другие. В России у компании 8,4 тыс. сотрудников.

Французская продовольственная компания Danone также в начале марта объявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба Danone сообщила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.