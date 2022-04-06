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В «Балтике» заявили о продолжающемся поиске нового инвестора

В «Балтике» прокомментировали сообщения о продаже Carlsberg активов в РФ «Черноголовке»
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В пресс-службе пивоваренной компании «Балтика», дочерней фирмы Carlsberg Group, заявили «Известиям» в среду, 6 апреля, что новый инвестор для покупки российской компании еще не определен.

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«Поиск нового инвестора займет длительное время. На данный момент новый инвестор не определен», — сказали в «Балтике».

Ранее в этот же день датская газета Berlingske со ссылкой на источники сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России — компании «Балтика» — с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group.

Эксперты подсчитали, что бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

В 2008 году Carlsberg продал Israel Beer Breweries (IBB) пакет акций CBC. Теперь фирма продает в Израиле пиво под марками Carlsberg и Tuborg. IBB была основана в 1992 году.

Carlsberg объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка 28 марта. В качестве объяснения гендиректор Кеес т'Харт заявил, что компания «решительно осуждает» проведение российской спецоперации в Донбассе. Такой шаг он назвал трудным и безотлагательным. В компании подчеркнули, что до ликвидации бизнеса руководство продолжит поддерживать сокращенных сотрудников. Прибыль фирмы будет направлена в благотворительные организации в связи со стремительно развивающимся гуманитарным кризисом.

9 марта концерн заявил о прекращении производства пива под своим флагманским брендом в России и об отказе от рекламы на российском рынке. Однако марка «Балтика» продолжит работу в текущем режиме, пока ее не купит новый хозяин. Все 8,4 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места и социальные гарантии.

В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другие — всего более 500 наименований. Сама «Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, ее доля на российском рынке составляет 27,3%. В компанию входят восемь крупных пивоварен.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Их ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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