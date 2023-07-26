В Минсельхозе РФ заявили о стабильной ценовой ситуации на рынке круп

Ситуация с ценами на рынке круп в России остается стабильной, в частности, стоимость гречневой крупы в июле текущего года на 43% ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

«Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в 2023 году площадь посева таких социально значимых культур, как рис и гречиха, будет больше, чем в прошлом году. Так, урожай риса ожидается около 1 млн т (в прошлом году — 927 тыс. т). Производство гречихи также может превысить прошлогодний уровень (1,22 млн т).

В Минсельхозе также отметили, что в настоящее время проводится комплекс мер для обеспечения продовольственной безопасности страны. В качестве одной из них рассматривается введении временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы.

Ранее, 17 июля, статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что в России возросло количество жалоб на завышение цен на продукты питания. Наиболее высокими темпами дорожали плодоовощная продукция (лук репчатый, свекла, морковь, капуста, картофель), сахар, рис, соль, чай. По его словам, причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.

До этого, 21 марта, в Минсельхозе РФ сообщили «Известиям», что основания для роста цен на рис в России в текущем сезоне отсутствуют. В ведомстве отметили, что стоимость сырья в настоящее время стабильна, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (–1,9% с начала года, по данным Росстата по состоянию на 13 марта этого года).

В конце декабря 2022 года сообщалось, что правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. Временный запрет на вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был установлен еще 30 июня прошлого года.