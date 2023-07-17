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В России возросло количество жалоб на завышение стоимости продуктов питания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России возросло количество жалоб на завышение цен на продукты питания. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Пакетное положение: ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 100-150%
В Госдуме считают, что торговые сети необоснованно завышают стоимость таких товаров

«Начиная с 2022 года количество жалоб на завышение цен на продукты питания увеличилось. Рост цен фиксировался по всей России в марте и апреле. Наиболее высокие темпами дорожали плодовоовощная продукция (лук репчатый, свекла, морковь, капуста, картофель), сахар, рис, соль, чай, военное обмундирование, детское питание, мыло и другие товары», — сообщил он.

По его словам, причиной этого в ряде случаев было недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей.

«Особенно часто такое необоснованное завышение цен мы наблюдали во время начала пандемии ковида. Когда цены на некоторые товары существенно возросли. Люди неожиданно узнали, что имбирь лечит от этого заболевания, смели его с полок, а его стоимость за день выросла в пять раз», — констатировал Пузыревский.

Он отметил, что в связи с этим ФАС разработала законопроект, который вводит механизм, для таких спекулятивных повышений.

«В настоящее время законопроект уже направлен в правительство. Если оно примет по нему положительно решение, то, возможно, в сентябре он будет внесен в Госдуму», — заявил замглавы службы.

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«Разработан механизм против спекулятивных повышений цен на продукты питания»

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