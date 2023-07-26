Илона Маска предупредили о рисках из-за переименования Twitter

Решение американского бизнесмена Илона Маска переименовать Twitter в X может привести к юридическими последствиям из-за того, что ряд компаний уже обладают правом интеллектуальной собственности на эту букву. Об этом написало 24 июля агентство Reuters.

«X настолько широко используется и цитируется в товарных знаках, что является кандидатом на судебные иски, — и компания, ранее известная как Twitter, может столкнуться со своими собственными проблемами, защищая свой бренд X в будущем», — говорится в материале.

Комментируя решение Маска, адвокат по товарным знакам Джош Гербен, слова которого приводит агентство, заявил, что насчитал около 900 активных регистраций товарных знаков в США, которые уже охватывают букву X в самых разных отраслях.

«Существует 100%-ная вероятность того, что кто-то подаст в суд на Twitter», — сказал юрист.

Он добавил, что, в частности, право на использование X в качестве бренда имеют компании Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). По словам Гербена, эти компании будут вправе требовать от X денежную компенсацию или запрет на использование буквы, в случае если смогут доказать, что логотипы и реклама компании Маска вызывают у пользователей путаницу, отмечает «Газета.Ru».

Twitter обновила логотип 24 июля. Вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск объяснил решение об обновлении изменением сути приложения. По его словам, название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц. Но теперь здесь можно публиковать почти всё, что угодно, включая несколько часов видео, отметил миллиардер.

Предприниматель добавил, что в ближайшие месяцы в соцсеть будут добавлены всестороннее общение и возможность управлять «финансовым миром» пользователя. Название Twitter, по словам Маска, не имеет смысла в этом контексте, поэтому «с ним должны попрощаться».

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года.