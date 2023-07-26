Вильфанд предупредил о затруднении судоходства в 11 регионах РФ из-за засухи

Уровень воды в реках Коми, Башкортостана, Дагестана, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Кировской, Омской, Магаданской, Амурской и Томской областей может опуститься до опасно низкой отметки, что приведет к затруднению судоходства в конце июля – начале августа. Об этом 26 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из-за того, что во многих регионах было очень мало осадков весной и в июне, сейчас формируется межень — уровень воды ниже опасно низкой отметки, который препятствует прохождению средних и больших судов», — сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что движение судов в конце июля не рекомендуется на реке Уса в Коми, реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкортостане, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в ХМАО, реках Тунгуска, Нижняя Тунгуска и отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае.

Кроме того, опасное для судоходства понижение уровня воды до начала августа синоптики прогнозируют на реках Селемджа Амурской области, Колыма Магаданской области, Ингода Забайкальского края, Томь Томской области.

Ранее, 21 июня, в пресс-службе Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Доклад утверждает, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем.

В июне из-за аномальной жары и почвенной засухи в некоторых регионах России был введен режим чрезвычайной ситуации. Например, в девяти районах Новосибирской области объявлялось о режиме ЧС 26 июня, а ранее, 20 июня, режим ЧС ввели в Магадане.