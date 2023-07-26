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Вильфанд предупредил о затруднении судоходства в 11 регионах РФ из-за засухи

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Уровень воды в реках Коми, Башкортостана, Дагестана, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Кировской, Омской, Магаданской, Амурской и Томской областей может опуститься до опасно низкой отметки, что приведет к затруднению судоходства в конце июля – начале августа. Об этом 26 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Из-за того, что во многих регионах было очень мало осадков весной и в июне, сейчас формируется межень — уровень воды ниже опасно низкой отметки, который препятствует прохождению средних и больших судов», — сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что движение судов в конце июля не рекомендуется на реке Уса в Коми, реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкортостане, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в ХМАО, реках Тунгуска, Нижняя Тунгуска и отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае.

Кроме того, опасное для судоходства понижение уровня воды до начала августа синоптики прогнозируют на реках Селемджа Амурской области, Колыма Магаданской области, Ингода Забайкальского края, Томь Томской области.

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Ранее, 21 июня, в пресс-службе Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Доклад утверждает, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем.

В июне из-за аномальной жары и почвенной засухи в некоторых регионах России был введен режим чрезвычайной ситуации. Например, в девяти районах Новосибирской области объявлялось о режиме ЧС 26 июня, а ранее, 20 июня, режим ЧС ввели в Магадане.

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