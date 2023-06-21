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Лето 2023 года может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

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Фото: Global Look Press/Mauro Scrobogna
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Лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной метеорологической организации (WMO).

«С 1980-х годов темпы потепления в Европе вдвое превышают среднемировой уровень, что оказывает далеко идущее воздействие на социально-экономическую структуру и экосистемы региона», — говорится в докладе климатической службы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

Доклад утверждает, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем. И, по мнению авторов доклада, температура 2023 года может стать самой высокой за всю историю наблюдений.

В докладе уделяется особое внимание энергетике, а также подчеркивается, что более экстремальные погодные условия, включая сильную жару, обильные осадки и засухи, оказывают все большее влияние на предложение, спрос и инфраструктуру энергетической системы Европы.

Выпуск доклада был приурочен к шестой Европейской конференции по адаптации к изменению климата в Дублине.

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Согласно материалам на сайте программы Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, в Испании, Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

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