Украинская экономика и армия разрушены, и виновато в этом некомпетентное управление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 июля заявил бывший советник экс-лидера страны Леонида Кучмы экономист Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Власть развалится, она держится только благодаря внешним элементам. У киевского режима нет народной поддержки», — поделился мнением эксперт.

Соскин добавил, что «всё сразу рухнет» при падении «внешних подпорок».

Все производственные процессы Украины сейчас находятся на стадии развала, в первую очередь — народно-хозяйственный комплекс и военная инфраструктура, заключил эксперт.

Ранее в июле Соскин отметил, что поведение Зеленского на международной арене становится всё более неконтролируемым, что ставит под угрозу отношения страны с Западом.

Он напомнил, что Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и нахамил министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу.

Кроме того, 10 июля Соскин высмеял планы Зеленского на членство Украины в НАТО. Неоправданные надежды президента Украины на вступление страны в НАТО провоцируют внутриполитическую напряженность, добавил он.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически государство уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.