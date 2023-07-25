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Компания Unilever не считает правильным уходить с российского рынка

Reuters: Unilever не считает правильным покидать российский рынок
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Фото: Global Look Press/Laurent Coust
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Британская компания Unilever не считает правильным решением уходить с российского рынка. Об этом 25 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора одного из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса Хайна Шумахера.

По мнению Шумахера, у компании есть два выхода из сложившейся ситуации. Первый из вариантов заключается в том, чтобы отказаться от бизнеса, но по мнению исполнительного директора, с учетом последних событий фактически это может привести к его национализации. Второй путь заключается в том, чтобы продать бизнес, однако в компании при этом не нашли жизнеспособного решения, которое отвечало бы целям производителя.

«Ни один из выходов на самом деле не является хорошим, но окончательный вариант ведения нашего бизнеса в условиях ограничений является наименее плохим», — отмечает Шумахер.

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В марте 2022 года Unilever заявила, что приостанавливает экспорт своей продукции в Россию и прекратит инвестировать в рекламу и проекты в России, а также «не будет получать прибыль от своего присутствия» на территории страны. Однако производитель планировал продолжить поставки «жизненно важных продуктов питания и гигиены, произведенных в России, для жителей России». 16 июня компания рассказала, что заменит некоторые ингредиенты по причине дефицита товаров и сбоя поставок из-за ситуации на Украине и в Донбассе и санкций Запада.

В июле прошлого года Unilever заявила, что была вынуждена перейти на увеличение собственных расходов, включая сырье, до £4 млрд за 2022 год. Руководство компании сообщило, что вопрос дальнейшего увеличения прорабатывается.

При этом 18 июня этого года, корреспондент Sky News Диана Мэгней подчеркнула, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. По ее замечанию, российская экономика справляется с этими ограничениями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

Кроме того, президент России Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, уже давно под многими иностранными брендами предлагается продукция, которая создается полностью отечественными производителями.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

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