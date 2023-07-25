Правительство Аргентины борется с антибиотиками

Власти Аргентины хотят решить проблему чрезмерного потребления антибиотиков. Президент республики Альберто Фернандес подписал указ о контроле за устойчивостью к противомикробным препаратам, передает телеканал «Известия». Как заявили в минздраве Аргентины, чем больше люди принимают антибиотик, тем меньше он действует. Буэнос-Айрес намерен запретить продажу противомикробных препаратов без рецепта.

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