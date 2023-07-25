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Филиалы канала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генпрокуратура РФ 25 июля признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) в Латвии и Нидерландах.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что обе организации были созданы «иностранной журналисткой Натальей Синдеевой» (признана в РФ иноагентом), имеющей гражданство России, после того как Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор приняли меры по ограничению доступа к российскому ООО «Телеканал Дождь», его сайту и страницам в соцсетях «за систематические нарушения законов о СМИ и об информации».

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В Латвии лицензия телеканала на вещание была аннулирована 6 декабря 2022 года. Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш тогда сообщал, что оно было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что «Дождь» нарушил несколько правил вещания в Латвии.

Позже гендиректор телеканала Синдеева сообщила, что медиа продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта прошлого года. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции РФ по защите Донбасса. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию.

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