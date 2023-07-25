Востоковед оценил назначение Ван И главой МИД КНР

Ван И, назначенный ранее главой министерства иностранных дел Китая, является опытным и известным всем дипломатом, хорошо себя зарекомендовавшим. Такое мнение руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев высказал во вторник, 25 июля.

«Сильные стороны [Ван И. — Ред.] — в большом опыте работы, в том, что он очень хорошо знает всю эту сферу, знает многих мировых лидеров, его хорошо знают. Цинь Ган, который до него занимал эту должность, всего несколько месяцев побыл, и так внезапно его заменили. Пока мы вряд ли сможем узнать подробности. Официально говорится, что по состоянию здоровья», — сказал эксперт в комментарии RT.

Он напомнил, что Ван И занимал должность «на ступеньку выше».

«Он был старшим специалистом уже с точки зрения правящей партии, он был руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. Это орган, который определяет политику, а МИД уже ее выполняет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что самые важные решения принимает господин Си Цзиньпин — генеральный секретарь ЦК КПК», — заключил Карнеев.

Ранее в этот день министр иностранных дел КНР Цинь Ган был снят с занимаемой им должности. Новым главой МИДа стал Ван И, нынешний директор управления иностранных дел ЦК КПК. В заседании, которое провел председатель комитета Чжао Лэцзи, приняли участие 170 членов Постоянной комиссии, сообщает телеканал «360».

По сообщению портала, собрание также проголосовало за отстранение И Гана от должности управляющего Народным банком Китая и назначение Пань Гуншэна на этот пост. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, передает НСН.

21 июля сообщалось, что Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. Тогда уточнялось, что в последний раз Циня видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Бывший министр иностранных дел Ван И заменял Циня на недавних дипломатических встречах.

Цинь Ган был назначен на должность главы китайского МИДа и освобожден с должности китайского посла в США в конце декабря 2022 года. Тогда он сменил на посту Ван И, который занимал эту должность два срока подряд начиная с 2013 года.

До этого, с июля 2021 года, Цинь Ган был послом страны в США.