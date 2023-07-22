Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой июльский визит в Пекин. Это, предположительно, может быть связано с исчезновением из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Об этом 21 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц, что вызвало значительное количество различных домыслов и предположений в СМИ.

«Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце. <...> Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — говорится в статье.

В последний раз Циня видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Бывший министр иностранных дел Ван И заменял Циня на недавних дипломатических встречах.

Как сообщили два собеседника агентства, именно пропажа чиновника стала основной причиной переноса поездки. Третий источник добавил, что отсутствие главы МИД Китая было «одним из нескольких факторов» при принятии решения.

На данный момент Китай и Великобритания рассматривают альтернативные даты визита. МИД Великобритании отказался давать комментарии журналистам.

Ранее, 19 июля, Клеверли обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку с просьбой оставить за ним пост главы британского МИДа и не назначать его министром обороны при следующих перестановках в правительстве.