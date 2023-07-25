Парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с поста министра иностранных дел

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган снят с занимаемой им должности. Решение было объявлено на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей во вторник, 25 июля.

Новым министром иностранных дел стал Ван И, нынешний директор Управления иностранных дел ЦК КПК, передает News.cn.

По сообщению портала, собрание также проголосовало за отстранение И Гана от должности управляющего Народным банком Китая и назначение Пань Гуншэна управляющим на этот пост. Председатель Си Цзиньпин подписал Указ Президента № 8.

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