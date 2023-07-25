Соединенные Штаты Америки и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта на Украине, увеличивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 25 июля, на заседании высоких представителей БРИКС в Йоханнесбурге.

«США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты воздух-земля и теперь кассетные боеприпасы», — сказал Патрушев, чьи слова приводит «Российская газета».

Он также отметил, что Россия готова к диалогу по Украине. К переговорам, по его словам, надо побуждать именно западных кураторов Киева.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной», — заявил секретарь Совбеза РФ.

До этого, 21 июля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» заявил, что кассетные боеприпасы, полученные от США, не станут для Украины сверхэффективным оружием, которое позволит добиться успеха на поле боя, наоборот, оно лишь накалит обстановку. По его словам, этот шаг Вашингтона — демонстрация непосредственной и беззастенчивой вовлеченности Штатов в конфликт, которые не слишком обременяют себя анализом последствий своих антигуманных действий.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля. Президент страны Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. 13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон.

В том же месяце официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.