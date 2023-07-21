В Госдуме отвергли изменения в ходе СВО при наличии у ВСУ кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы, полученные от США, не станут для Украины сверхэффективным оружием, которое позволит добиться успеха на поле боя, наоборот, оно лишь накалит обстановку. Об этом 21 июля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, что США сами признались в том, что поставки кассетных боеприпасов стали следствием нехватки у Киева обычных боеприпасов. Однако Россия эффективно работает по складам, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проседает, подчеркнул Белик.

«В Вашингтоне заглянули в свои арсеналы и решились на этот промежуточный вариант, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. Но вражеское оружие, поставляемое Западом, лишь усугубляет ситуацию и приводит к эскалации. Кассетные снаряды, полученные от США, не станут для Украины сверхэффективным оружием, которое позволит добиться успеха на поле боя, наоборот, оно лишь накалит обстановку, так как Россия предупредила о зеркальном ответе на применение этих боеприпасов. И этот вынужденный ответ обещает быть жестким», — сказал он.

Что же касается США, решившихся на поставку этого вида оружия, то этот шаг Вашингтона — демонстрация непосредственной и беззастенчивой вовлеченности Штатов в конфликт, которые не слишком обременяют себя анализом последствий своих антигуманных действий, заключил депутат.

Ранее в этот день британская газета The Telegraph опубликовала в YouTube первые кадры использования Украиной американских кассетных боеприпасов. Как следует из видеозаписи, их применила 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, огонь велся из самоходной гаубицы М109. Когда именно были сделаны кадры, не уточняется.



7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину — это очередное проявление агрессивного антироссийского курса. Она указала, что такие действия нацелены на затягивание конфликта и войну «до последнего украинца». При этом поставка кассетных снарядов не окажет никакого влияния на ход спецоперации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.