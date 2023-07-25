Политолог допустил удар по репутации Байдена после провала контрнаступления ВСУ

Провал украинского контрнаступления ударит по репутации президента США Джо Байдена. Об этом 25 июля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что провал контрнаступа является провалом политики Байдена, учитывая, что Байден очень много своего политического капитала вложил в успех этой операции, не говоря уже про деньги и про то оружие, которое поставлялось Киеву. Это может сказаться на рейтингах президента США — они немного сократятся, — может ударить по его репутации», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что «преувеличивать значимость этого не стоит», так как внутри американского общества украинский вопрос не является приоритетным.

«Их больше волнует всё, что касается внутренних проблем США, поэтому украинский конфликт многие воспринимают поскольку-постольку: где-то он происходит, довольно абстрактно, военные действия за 12 тыс. км от границ США», — сказал Дудаков.

Политолог также указал на то, что возможный провал украинского контрнаступления откроет окно возможностей для переговоров между РФ и США по поводу будущего Украины.

«Как минимум администрация Байдена вполне возможно отправит каких-то эмиссаров к нам для того, чтобы все-таки согласовать, например, заморозку конфликта по нынешним границам. Но другое дело, что далеко не факт, что мы на это пойдем, учитывая, что сейчас ситуация на поле боя как раз разворачивается в нашу пользу», — заключил американист.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины представляют большую угрозу для Байдена. По словам авторов статьи, потенциальная тупиковая ситуация, в которой, возможно, скоро окажется Украина, может стать проверкой заявленной Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.