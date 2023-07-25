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СМИ предрекли Байдену проблемы из-за медленных темпов контрнаступления ВСУ

WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит президенту США Байдену проблемами
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Фото: Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP
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Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют большую угрозу для президента США Джо Байдена. На это указывает газета The Wall Street Journal (WSJ) во вторник, 25 июля.

«Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение», — отмечается в материале.

По словам авторов статьи, потенциальная тупиковая ситуация, в которой, возможно, скоро окажется Украина, может стать проверкой заявленной Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь.

Также, как отмечается, это может бросить вызов пока еще сохраняющейся «способности западных стран поставлять оружие, которого и без того не хватает», и усилить популярность политиков, выступающих против предоставления Вашингтоном оружия и финансовой помощи Киеву.

При этом, как заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, слова которого приводит издание, «у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие».

«Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», — сказал Хербст.

Однако, по мнению авторов статьи, стратегия Белого дома «держаться курса» сопряжена с некоторыми рисками для американского президента, который поставил свои внешнеполитические полномочия на конфликт.

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Ранее, 23 июля, WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело и может продлиться еще несколько месяцев. Тогда же президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Двумя днями ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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