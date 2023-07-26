27 июля — Национальный день шотландского виски в США: история и традиции праздника

Ежегодно 27 июля американцы отмечают Национальный день шотландского виски (National Scotch Day). И хотя праздник образован в США, присоединиться к нему могут все любители этого самобытного алкогольного напитка. Как провести этот день и чем так знаменит скотч — в материале «Известий».

День шотландского виски – 2023: когда появился напиток

История скотча начинается в XV веке, когда в Шотландию прибыли ирландские монахи. Впервые письменные упоминания о напитке датируются 1494 годом, когда король Якоб IV приказал выдать восемь боллов (около 1,7 т) солода монаху Джону Кору для приготовления aqua vitae — «воды жизни», как тогда называли виски.

Это говорит о хорошо поставленном производстве напитка в монастырских стенах. Позже производство переместилось в личные дома и фермы. Однако процесс дистилляции в те дни был более простым. Виски не давали выдержаться достаточно времени, из-за чего он имел сырой вкус.

В последующие столетия искусство дистилляции в Шотландии было усовершенствовано. А после того как в XIX веке были основаны первые вискикурни, появились и хорошо известные марки шотландского виски, которые стали излюбленным напитком членов королевской семьи, многих писателей и политиков.

Сегодня этот напиток известен во всем мире. В честь него образовано несколько праздников. Так, 27 марта отмечается Международный день виски, причем чествуют напиток вне зависимости от сорта и страны изготовления.

День шотландского виски – 2023: каких видов бывает скотч

В Шотландии виски производят в соответствии с законом о шотландском виски. Прежде всего это означает, что скотч должен быть сделан в Шотландии. Еще одно требование касается зерна, используемого в процессе изготовления напитка. Для скотча можно использовать только ячменный солод. Он также должен выдерживаться в дубовых бочках не менее трех лет и иметь крепость менее 94,8%.

Для сушки солода в Шотландии используют горячий дым от сгорания торфа, поэтому шотландский виски, как правило, имеет насыщенный аромат. Напиток классифицируют на:

солодовый (Malt whisky) — готовится из ячменя путем двойной перегонки и около трех лет выдерживается в дубовых бочках;

зерновой (Grain whisky) — готовится из пшеницы, ячменя или кукурузы с добавлением ячменного солода; зерновые дистилляты чаще используются для производства смешанного виски;

купажированный (Blended whisky) — готовится путем смешивания солодового и зернового виски в разных пропорциях; чем больше солодовой части, тем дороже стоимость.

Самый массовый и доступный — купажированный виски, его можно найти в любом магазине. Более дорогие сорта с выдержкой более 12 лет можно приобрести, как правило, только в специализированных местах.

Причем название whisky может быть написано только на бутылке из Шотландии. На ней всегда указывается двойная надпись — Scotch whisky. Все остальные, в том числе Ирландия и США, пишут whiskey.

День шотландского виски – 2023: как отметить

Американцы в праздник в честь любимого напитка предпочитают встречаться в кафе, барах или на природе за бокалом холодного виски. Некоторые устраивают вечеринки дома с дегустацией, предлагая гостям на выбор сразу несколько сортов.

И поскольку пить крепкий алкоголь натощак — плохая идея, то на столе всегда есть подходящие под напиток закуски. Лучше всего с виски сочетаются сыры, например рокфор, и темный горький шоколад.

Если хочется съесть что-нибудь более сытное, то приоритет в этот день отдается традиционным шотландским блюдам, таким как пирог с макаронами, шотландские сосиски на гриле или свиные ребрышки, обжаренные на медленном огне.

День шотландского виски – 2023: интересные факты

Сейчас виски — один из самых популярных напитков в мире. Однако изначально он рекомендовался как лекарственное средство для облегчения болей при коликах, от паралича и даже оспы. Бутылочки с жидкостью цвета коры дуба повсеместно продавались в городских аптеках.

Позднее без виски не обходился ни один праздник. Сами шотландцы считают, что напиток впитал в себя непокорный дух этой северной страны. Дело в том, что исторически шотландцы долгое время сопротивлялись господству англичан. Возвращаясь со сражений, шотландские воины отмечали очередную победу глотком хорошего виски.

Сегодня виски популярен не только как самостоятельный напиток, но и как компонент многих блюд, коктейлей и десертов. Его добавляют в кофе, выпечку, также он является неизменным спутником фламбе — способа приготовления блюд с поджиганием алкоголя, когда спирт сгорает и остается только аромат.

Однако ценители в подавляющем большинстве случаев предпочитают пить виски в чистом виде либо с небольшим количеством воды или кубиками льда.

Ранее «Известия» писали, что бутылку шотландского виски продали на аукционе в Великобритании за $1,5 млн.