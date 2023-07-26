Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге
Общество
Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время
Общество
Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области
Общество
Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году

27 июля — Национальный день шотландского виски в США: история и традиции праздника

0
Фото: Global Look Press/ZB/Hendrik Schmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 27 июля американцы отмечают Национальный день шотландского виски (National Scotch Day). И хотя праздник образован в США, присоединиться к нему могут все любители этого самобытного алкогольного напитка. Как провести этот день и чем так знаменит скотч — в материале «Известий».

День шотландского виски – 2023: когда появился напиток

История скотча начинается в XV веке, когда в Шотландию прибыли ирландские монахи. Впервые письменные упоминания о напитке датируются 1494 годом, когда король Якоб IV приказал выдать восемь боллов (около 1,7 т) солода монаху Джону Кору для приготовления aqua vitae — «воды жизни», как тогда называли виски.

Это говорит о хорошо поставленном производстве напитка в монастырских стенах. Позже производство переместилось в личные дома и фермы. Однако процесс дистилляции в те дни был более простым. Виски не давали выдержаться достаточно времени, из-за чего он имел сырой вкус.

В последующие столетия искусство дистилляции в Шотландии было усовершенствовано. А после того как в XIX веке были основаны первые вискикурни, появились и хорошо известные марки шотландского виски, которые стали излюбленным напитком членов королевской семьи, многих писателей и политиков.

Сегодня этот напиток известен во всем мире. В честь него образовано несколько праздников. Так, 27 марта отмечается Международный день виски, причем чествуют напиток вне зависимости от сорта и страны изготовления.

Безградусная картина: у торговли заканчиваются импортные виски и ром
Какие бренды могут исчезнуть с полок первыми

День шотландского виски – 2023: каких видов бывает скотч

В Шотландии виски производят в соответствии с законом о шотландском виски. Прежде всего это означает, что скотч должен быть сделан в Шотландии. Еще одно требование касается зерна, используемого в процессе изготовления напитка. Для скотча можно использовать только ячменный солод. Он также должен выдерживаться в дубовых бочках не менее трех лет и иметь крепость менее 94,8%.

Для сушки солода в Шотландии используют горячий дым от сгорания торфа, поэтому шотландский виски, как правило, имеет насыщенный аромат. Напиток классифицируют на:

  • солодовый (Malt whisky) — готовится из ячменя путем двойной перегонки и около трех лет выдерживается в дубовых бочках;
  • зерновой (Grain whisky) — готовится из пшеницы, ячменя или кукурузы с добавлением ячменного солода; зерновые дистилляты чаще используются для производства смешанного виски;
  • купажированный (Blended whisky) — готовится путем смешивания солодового и зернового виски в разных пропорциях; чем больше солодовой части, тем дороже стоимость.

Самый массовый и доступный — купажированный виски, его можно найти в любом магазине. Более дорогие сорта с выдержкой более 12 лет можно приобрести, как правило, только в специализированных местах.

«В России можно производить хорошее вино и даже неплохой виски»
Глава Роскачества Максим Протасов — о правильных пельменях, самой вкусной коле и виски российского производства

Причем название whisky может быть написано только на бутылке из Шотландии. На ней всегда указывается двойная надпись — Scotch whisky. Все остальные, в том числе Ирландия и США, пишут whiskey.

День шотландского виски – 2023: как отметить

Американцы в праздник в честь любимого напитка предпочитают встречаться в кафе, барах или на природе за бокалом холодного виски. Некоторые устраивают вечеринки дома с дегустацией, предлагая гостям на выбор сразу несколько сортов.

И поскольку пить крепкий алкоголь натощак — плохая идея, то на столе всегда есть подходящие под напиток закуски. Лучше всего с виски сочетаются сыры, например рокфор, и темный горький шоколад.

Если хочется съесть что-нибудь более сытное, то приоритет в этот день отдается традиционным шотландским блюдам, таким как пирог с макаронами, шотландские сосиски на гриле или свиные ребрышки, обжаренные на медленном огне.

День шотландского виски – 2023: интересные факты

Сейчас виски — один из самых популярных напитков в мире. Однако изначально он рекомендовался как лекарственное средство для облегчения болей при коликах, от паралича и даже оспы. Бутылочки с жидкостью цвета коры дуба повсеместно продавались в городских аптеках.

Позднее без виски не обходился ни один праздник. Сами шотландцы считают, что напиток впитал в себя непокорный дух этой северной страны. Дело в том, что исторически шотландцы долгое время сопротивлялись господству англичан. Возвращаясь со сражений, шотландские воины отмечали очередную победу глотком хорошего виски.

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу
Во II квартале 2020 года был зафиксирован резкий рост продаж крепкого алкоголя

Сегодня виски популярен не только как самостоятельный напиток, но и как компонент многих блюд, коктейлей и десертов. Его добавляют в кофе, выпечку, также он является неизменным спутником фламбе — способа приготовления блюд с поджиганием алкоголя, когда спирт сгорает и остается только аромат.

Однако ценители в подавляющем большинстве случаев предпочитают пить виски в чистом виде либо с небольшим количеством воды или кубиками льда.

Ранее «Известия» писали, что бутылку шотландского виски продали на аукционе в Великобритании за $1,5 млн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023