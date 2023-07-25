Эксперт рассказал о последствиях внедрения цифрового рубля в России

Цифровой рубль не приведет к увеличению общей денежной массы в экономике и не повлияет на стоимость рубля, рассказал «Известиям» 25 июля эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

«Его курс останется стабильным и равным другим формам рубля. Внедрение цифрового рубля будет постепенным и добровольным, поскольку реализация закона не предполагает его немедленного использования всеми гражданами. Скорее всего, в первую очередь он будет применяться в бюджетных проектах и организациях, работающих с бюджетными средствами, для обеспечения прозрачности финансовых операций», — уточнил он.

Эксперт обратил внимание на то, что цифровой рубль отличается от криптовалют, так как представляет собой полностью централизованную форму цифровой валюты, эмитируемой Центральным банком, и не имеет ничего общего с криптовалютами.

Он подчеркнул, что введение в стране такой валюты — это значительный шаг на пути к централизованной цифровизации российского финансового ландшафта.

«При правильном внедрении и общественном признании цифровой рубль может стать неотъемлемой частью российской финансовой экосистемы в ближайшие годы. Я думаю, что через три-пять лет, может — чуть больше, люди будут пользоваться цифровыми рублями в повседневной жизни: даже в кофейнях будут установлены терминалы сканирования лица и по биометрии будут списывать цифровые рубли. Все технологии для этого уже есть, они внедряются», — сказал Голованов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке.

В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение новой валюты поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

11 июля директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко объяснил, что использование цифрового рубля как минимум в процессе государственных закупок и доведения средств до бюджетополучателей повысит прозрачность, скорость и эффективность таких операций.