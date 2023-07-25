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В Польше спрогнозировали сокращение помощи Украине при провале контрнаступления

Rzeczpospolita: в случае провала контрнаступления Запад может сократить Киеву помощь
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к сокращению финансовой и военной помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita во вторник, 25 июля.

Авторы материала указали на недовольство западных стран ходом украинского контрнаступления, которое не оправдало их ожиданий. Отмечается, что ВСУ не смогли добиться успеха, несмотря на переданную Киеву военную технику и обучение украинских солдат и офицеров по стандартам НАТО.

По словам авторов статьи, ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами на Западе, передает «Газета.Ru». В таких обстоятельствах, в случае прихода в США и европейских странах к власти новых лидеров, поддержка Украины может быть сокращена.

«Медленные темпы контрнаступления могут приободрить критиков помощи Украине, которые в США в значительной степени были оттеснены на второй план», — пишут авторы материала, добавляя, что тяжелые потери ВСУ в последние недели «напоминают о том, что у России, победившей и Гитлера и Наполеона, возможно, нет более ценного актива, чем упорство».

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Ранее, 23 июля, газета The Wall Street Journal отметила, что западные страны разочаровались в ходе контрнаступления Украины, а расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. В статье говорилось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

До этого, 13 июля, депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя неудачи украинского контраступления, заявил, что всё идет к тому, что европейский избиратель очень скоро выступит против поддержки Украины.

В конце июня обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу также отмечал, что Европа устала от финансирования Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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