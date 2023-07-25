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26 июля — День Конституции Республики Дагестан: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Ежегодно 26 июля отмечается День Конституции Республики Дагестан, посвященный принятию важнейшего документа этого региона. В 2023 году торжество выпадает на среду. О том, как проходит этот праздник, читайте в материале «Известий».

День Конституции Дагестана в 2023 году — история

В разработке проекта Конституции Дагестана участвовали члены правительства и Конституционного собрания республики, а также рабочая группа ученых-правоведов и юристов. Она была принята 26 июля 1994 года, эта дата была объявлена Днем Конституции.

Документ устанавливал, что человек и его права являются высшей ценностью, а их защита — обязанностью государства. В нем также подчеркивалось равенство всех народов республики. Конституция гарантировала сохранение их национально-культурной самобытности, традиций и языка.

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В 2003 году была принята новая Конституция Дагестана, но дата праздника не изменилась. Ее основные принципы также остались прежними — верховенство права и равенство народов многонациональной республики.

День Конституции Дагестана в 2023 году — выходной или нет

В 1995 году Государственный совет республики издал указ, согласно которому День Конституции Дагестана признается нерабочим. Следовательно, для большинства жителей региона праздник будет выходным. В других регионах России 26 июля останется рабочим днем.

День Конституции Дагестана в 2023 году — традиции

День Конституции Дагестана — это праздник, объединяющий народы республики и в то же время подчеркивающий их индивидуальность. Поэтому на нем можно увидеть людей в национальных костюмах, попробовать традиционные блюда или услышать народные песни. В этот день люди вспоминают об исторической и культурной связи друг с другом и с Родиной.

День Конституции Дагестана в 2023 году — мероприятия

В День Конституции Дагестана проводятся различные массовые мероприятия. На открытых площадках выступают творческие коллективы, ансамбли и одиночные исполнители. Также проходят митинги, патриотические слеты и встречи с официальными лицами.

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