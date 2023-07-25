Ребенок 2020 года рождения выпал из окна в Москве

На юго-востоке Москвы из окна квартиры на девятом этаже выпал ребенок 2020 года рождения. Об этом 25 июля сообщили в прокуратуре города.

Происшествие произошло на улице Шоссейной. Ребенка госпитализировали. Проводится проверка.

19 июля сообщалось, что пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома в Татарске. Малыша с травмами доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится доследственная проверка.