В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 25 июля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Активность наблюдалась в 20 км к северу от Козана в провинции Адана. Население города составляет 88,1 тыс. Землетрясение произошло на глубине 10 км, говорится на сайте центра.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, передает телеканал NTV.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе продолжали происходить новые толчки, но имевшие меньшую силу. Жертвами февральских землетрясений в Турции стало свыше 50 тыс. человек.

18 июля также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 в провинции Эрзурум на северо-востоке Турции. Очаг активности залегал на глубине 7,02 км. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.