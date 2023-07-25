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Бывший депутат бундестага рассказал о раздражении «англосаксов» целостностью РФ

Политик Гердт: внутри России невозможно провернуть политику «разделяй и властвуй»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Запад раздражен целостностью России и невозможностью провести внутри нее политику «разделяй и властвуй». Об этом во вторник, 25 июля, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Постоянные попытки «разделяй и властвуй» внутри страны не работают. Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», — заявил Гердт.

Он добавил, что, по его мнению, «англосаксы» особенно раздражены тем, что довольно небольшому по численности народу принадлежат обширные территории и ресурсы.

«Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 млн. Их также раздражала Югославия когда-то, когда более-менее жили в одной стране все республики. Ну и потом поделили, и что теперь: аппарат управленческий увечился в 15 раз. Стали ли жить лучше — сомнения большие», — отметил Гердт.

Бывший депутат бундестага также выдвинул теорию, что конфликт на Украине закончится ее разделением, так как «страна никогда не сможет расплатиться по долгам».

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Ранее, 21 июля, президент РФ Владимир Путин указал, что растягивание конфликта на Украине выгодно американским элитам и отвечает их стремлению ослабить не только Россию, но и всю остальную Европу.

Накануне экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал о плане по уничтожению идентичности народов. По его словам, сейчас Запад придерживается этой программы в отношении РФ, чтобы потом спокойно завладеть ее природными ресурсами.

24 июня в МИД РФ отметили, что усилиями Вашингтона, Лондона и их сателлитов украинский кризис приобрел глобальное измерение. Как сообщил 1 июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, США и Европа, оказывая помощь киевскому режиму, только дестабилизируют обстановку.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.

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