Запад раздражен целостностью России и невозможностью провести внутри нее политику «разделяй и властвуй». Об этом во вторник, 25 июля, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Постоянные попытки «разделяй и властвуй» внутри страны не работают. Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», — заявил Гердт.

Он добавил, что, по его мнению, «англосаксы» особенно раздражены тем, что довольно небольшому по численности народу принадлежат обширные территории и ресурсы.

«Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 млн. Их также раздражала Югославия когда-то, когда более-менее жили в одной стране все республики. Ну и потом поделили, и что теперь: аппарат управленческий увечился в 15 раз. Стали ли жить лучше — сомнения большие», — отметил Гердт.

Бывший депутат бундестага также выдвинул теорию, что конфликт на Украине закончится ее разделением, так как «страна никогда не сможет расплатиться по долгам».

Ранее, 21 июля, президент РФ Владимир Путин указал, что растягивание конфликта на Украине выгодно американским элитам и отвечает их стремлению ослабить не только Россию, но и всю остальную Европу.

Накануне экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал о плане по уничтожению идентичности народов. По его словам, сейчас Запад придерживается этой программы в отношении РФ, чтобы потом спокойно завладеть ее природными ресурсами.

24 июня в МИД РФ отметили, что усилиями Вашингтона, Лондона и их сателлитов украинский кризис приобрел глобальное измерение. Как сообщил 1 июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, США и Европа, оказывая помощь киевскому режиму, только дестабилизируют обстановку.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.