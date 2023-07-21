Путин указал на выгоду для элит США от затягивания конфликта на Украине

Элитам США выгодно затягивание конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Он отметил, что у людей на Украине всё чаще возникает вопрос: «ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?». По его словам, сегодня общественное мнение начинает меняться и в Европе.

«Европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил. А по факту — обслуживание чужих, далеко не европейских интересов. Интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта. Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают», — заявил Путин.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину — это очередное проявление агрессивного антироссийского курса. Она указала, что такие действия нацелены на затягивание конфликта и войну «до последнего украинца». При этом поставка кассетных снарядов не окажет никакого влияния на ход спецоперации.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.