Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд
Экономика
Аналитик предрек положительный эффект для рубля на фоне повышения ключевой ставки
Мир
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
Политика
Москва дала разъяснения Пекину в связи с ущербом генконсульству КНР в Одессе
Экономика
ЦБ сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России
Политика
Медведев предложил ЕС умерить аппетит после заявлений Борреля о зерновой сделке
Авто
В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог
Мир
На юго-западе Польши упал разведывательный беспилотник США
Мир
МО Италии заявило о поставках 95% украинского зерна в Европу вместо стран Африки
Экономика
Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%
Авто
Договоры ОСАГО можно будет заключать на срок от одного дня до года
Мир
Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес
Мир
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
Сюжет:

Путин указал на выгоду для элит США от затягивания конфликта на Украине

Путин: элитам США выгодно затягивание конфликта на Украине
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Элитам США выгодно затягивание конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Он отметил, что у людей на Украине всё чаще возникает вопрос: «ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?». По его словам, сегодня общественное мнение начинает меняться и в Европе.

«Европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил. А по факту — обслуживание чужих, далеко не европейских интересов. Интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта. Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают», — заявил Путин.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину — это очередное проявление агрессивного антироссийского курса. Она указала, что такие действия нацелены на затягивание конфликта и войну «до последнего украинца». При этом поставка кассетных снарядов не окажет никакого влияния на ход спецоперации.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023