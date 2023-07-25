Реклама
Прямой эфир
Армия
Минометчики ВДВ разгромили технику противника в районе Артемовска
Армия
Экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты и группу пехоты ВСУ
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке
Экономика
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Мир
В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Мир
Полиция Израиля задержала 40 человек на протестах против судебной реформы
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии

Объем выдачи IT-ипотеки вырос в 2,5 раза в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023-го выросли почти в 2,5 раза — за этот период было оформлено 10,7 тыс. кредитов на 93,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ». Спрос на нее продолжает расти после изменения условий программы — в феврале 2023-го допустимый возраст заемщиков расширили до диапазона 18-50 лет, а также повысили порог стоимости приобретаемого жилья.

Ворваться в городки: льготная ипотека станет доступна для покупки вторички
Жители каких населенных пунктов смогут ее получить

С момента запуска IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей, сообщили в ДОМ.РФ.

В течение января-июня 2023-го IT-ипотеку получили в два раза больше клиентов ВТБ, чем за весь 2022 год, отметили в пресс-службе банка. Двукратный рост по сравнению с предыдущим годом также отмечают в банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и УБРиР. В ПСБ говорят, что объем выдач займов по этой программе в июне вырос вдвое по сравнению с маем.

Сейчас IT-ипотека доступна не только отраслевым специалистам, но и другим сотрудникам аккредитованных IT-компаний с необходимым уровнем доходов, напомнил Виталий Костюкевич из Абсолют банка. Из-за этого у программы нет «потолка» развития, поэтому объем выдач займов по ней может вырасти и в будущем.

IT-ипотека позволяет заемщикам получить кредит на первичное жилье или строительство жилого дома по ставке не более 5% с первоначальным взносом не менее 15%. Программа была запущена в мае 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программа и обеспечение: выдачи IT-ипотеки выросли в 2,5 раза, почти до 100 млрд

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023