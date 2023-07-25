Объем выдачи IT-ипотеки вырос в 2,5 раза в 2023 году

Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023-го выросли почти в 2,5 раза — за этот период было оформлено 10,7 тыс. кредитов на 93,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ». Спрос на нее продолжает расти после изменения условий программы — в феврале 2023-го допустимый возраст заемщиков расширили до диапазона 18-50 лет, а также повысили порог стоимости приобретаемого жилья.

С момента запуска IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей, сообщили в ДОМ.РФ.

В течение января-июня 2023-го IT-ипотеку получили в два раза больше клиентов ВТБ, чем за весь 2022 год, отметили в пресс-службе банка. Двукратный рост по сравнению с предыдущим годом также отмечают в банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и УБРиР. В ПСБ говорят, что объем выдач займов по этой программе в июне вырос вдвое по сравнению с маем.

Сейчас IT-ипотека доступна не только отраслевым специалистам, но и другим сотрудникам аккредитованных IT-компаний с необходимым уровнем доходов, напомнил Виталий Костюкевич из Абсолют банка. Из-за этого у программы нет «потолка» развития, поэтому объем выдач займов по ней может вырасти и в будущем.

IT-ипотека позволяет заемщикам получить кредит на первичное жилье или строительство жилого дома по ставке не более 5% с первоначальным взносом не менее 15%. Программа была запущена в мае 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

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Программа и обеспечение: выдачи IT-ипотеки выросли в 2,5 раза, почти до 100 млрд