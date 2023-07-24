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Новак поддержал идею Минэнерго об ограничении числа экспортеров топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал идею Минэнерго РФ ограничить число экспортеров топлива. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили на сайте Правительства страны.

«По итогам совещания вице-премьер [Александр Новак] поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в сообщении.

Кроме того, он поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжить работу по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе в рамках биржевых торгов.

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Ранее в этот день пресс-служба Минэнерго сообщила, что ведомство рассматривает составление списка экспортеров бензина. Такая мера изучается для пресечения серого экспорта топлива.

21 июля сообщалось, что Новак поручил подготовить предложения по стабилизации цен на топливо. Вице-премьер отметил, что это касается оптового рынка бензина, в силу того что розничные цены держатся в пределах инфляции. По его словам, особых проблем нет по объемам и ценам на дизель, рост на биржах год к году составляет 5–7%. Он также подчеркнул, что российское правительство не собирается возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин для стабилизации ситуации на рынке.

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