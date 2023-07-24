В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива

Минэнерго РФ рассматривает составление списка экспортеров бензина. Такая мера изучается для пресечение серого экспорта топлива, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 24 июля.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — отметили там.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написала, что Министерство энергетики РФ обсуждает такой шаг с правительством и ведомство направило соответствующее предложение вице-премьеру России Александру Новаку. По информации издания, речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера.

21 июля сообщалось, что Новак поручил подготовить предложения по стабилизации цен на топливо. Вице-премьер отметил, что это касается оптового рынка бензина, в силу того что розничные цены держатся в пределах инфляции. По его словам, особых проблем нет по объемам и ценам на дизель, рост на биржах год к году составляет 5–7%. Он также подчеркнул, что российское правительство не собирается возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин для стабилизации ситуации на рынке.