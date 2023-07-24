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Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

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Фото: Global Look Press/STAR-MEDIA
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Еще одна женщина выдвинула обвинения в насилии против солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает портал ORF.

Гражданка Австрии рассказала порталу, что получила приглашение на вечеринку с участниками группы через социальные сети. На ней Тилль пригласил ее и других девушек в свой гостиничный номер. Там он попытался вступить с ней в связь, но, получив отказ, бросил ее на кровать и несколько раз ударил. Женщина утверждает, что всё произошло без ее согласия.

Концерты группы Rammstein должны пройти в Вене 26 и 27 июля. Около 17 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить концерты Rammstein в Австрии.

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Ранее, 15 июля, в Берлине прошла акция протеста против концерта группы. Демонстрация состоялась в качестве реакции на уголовное дело, возбужденное после появления в СМИ информации о сексуализированном насилии фронтмена группы по отношению к фанаткам.

Днем ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

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