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Макрон заявил о намерении создать «цифровой общественный порядок»

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет создать «цифровой общественный порядок», чтобы ограничить контент, призывающий к насилию. Об этом сообщает газета Libération в понедельник, 24 июля.

Он напомнил о недавних протестах в стране, которые начались с 27 июня, когда правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере, отказавшегося выполнять требования сотрудников правопорядка.

«Многие из этих молодых людей встречались, организовывали эти беспорядки, <...> через определенные сети. Так вот, мы должны преуспеть и там, в первую очередь, чтобы лучше защитить наших детей и наших младших подростков от экранов», — сказал он в ходе своего интервью местному телеканалам TF1 и France 2.

Макрон также отметил, что во Франции необходимо улучшить возможности некоторых семей. По его словам, нужно вложить в молодежь как можно больше средств.

«Урок, который я извлек из этого, один: порядок, порядок, порядок. Второе — наша страна нуждается в возвращении власти на всех уровнях и в первую очередь в семье», — сказал глава республики.

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По последним данным, в период с 27 июня по 4 июля около 850 полицейских и пожарных получили травмы в ходе протестов во Франции. Повреждения получили более 700 зданий, отметила глава МВД Франции Жеральд Дарманен 19 июля.

Минюст Франции отметил, что в беспорядках, которые местами перерастали в погромы магазинов и торговых центров, принимали участие в том числе несовершеннолетние. Он отметил, что родителям подростков за это могут грозить тюрьма и крупный штраф.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции являются ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. В частности, мультикультурализм и толерантность привели к погромам, добавил политик.

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