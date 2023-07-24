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Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет

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Предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания, повышается на пять лет. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 24 июля.

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Изменения были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе», говорится в сообщении на официальном портале правовых документов.

Теперь для военнообязанных граждан РФ, которые имеют звание солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, предельный возраст запаса, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, а к третьему — с 50 до 55 лет.

Согласно закону, для россиян, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для граждан, у которых другие звания, — 55 лет.

Кроме того, в документе прописана возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

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Закон был одобрен Госдумой 14 июля.

Ранее, 14 июня, нижняя палата в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении пределов призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 и 30 лет. Соответствующее предложение сделал министр обороны Сергей Шойгу еще в конце декабря прошлого года.

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