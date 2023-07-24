СМИ сообщили о хакерской атаке коммуникационных платформ 12 министерств Норвегии

Служба безопасности и обслуживания министерств (СБО) Норвегии обнаружила хакерскую атаку на информационно-коммуникационную платформу 12 министерств страны. Об этом 24 июля сообщает издание Nettavisen.

Министр муниципалитетов и регионов Сигбьёрн Йельсвик, чьи слова приводит газета, отметил, что в отношении атаки принят ряд мер, правительство внимательно отслеживает ситуацию. Он также указал, что пока рано говорить о масштабах атаки.

Инцидент расследуется полицией. Подробности выясняются.

Информационно-коммуникационная платформа используется всеми министерствами за исключением офиса премьер-министра, а также министерств обороны, юстиции и иностранных дел.

Ранее, 5 июня, газета The Daily Telegraph сообщила о тысяче пострадавших от кибератак сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си, а также сети аптек Boots. При этом изначально атака была нацелена на компанию Zellis, которая занимается программным обеспечением для расчета заработной платы десятков крупных фирм, включая британского авиаперевозчика.