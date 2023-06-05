СМИ сообщили о похищении хакерами данных сотрудников British Airways и Би-би-си

Персональные данные тысяч сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си и сети аптек Boots были утеряны в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph 5 июня со ссылкой на представителей компаний.

По информации руководства британской авиакомпании, инцидент привел к раскрытию личной информации работников компаний в Великобритании и Ирландии. Помимо имен и фамилий более 34 тыс. сотрудников, были также утеряны их адреса проживания, номера социального страхования и банковские реквизиты.

Как отметили авторы материала, хакерская атака была нацелена на компанию Zellis, занимающуюся программным обеспечением для расчета заработной платы десятков крупных фирм, включая British Airways.

Другие клиенты Zellis, например Boots и Би-би-си, также сообщили об утечке данных своих сотрудников. Газета добавила, что Zellis уже оповестила британские и ирландские власти об инциденте.

Ранее, 26 мая, немецкая газета Handelsblatt сообщила об утечке персональных данных сотрудников американской компании Tesla. Среди них также были работающие на заводе в немецком Грюнхайде.

Крупнейший профсоюз металлургов Германии IG Metall потребовал разъяснений от руководства компании.