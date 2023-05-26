Зафиксирована утечка данных сотрудников Tesla

В американской компании Tesla произошла утечка личных данных сотрудников, в том числе работающих на заводе в немецком Грюнхайде. Крупнейший профсоюз металлургов Германии IG Metall потребовал разъяснений от руководства компании. Об этом 26 мая написала немецкая газета Handelsblatt.

«Мы призываем высшее руководство Tesla немедленно подробно проинформировать сотрудников обо всех нарушениях их прав на защиту данных», — цитирует издание главу региональных отделов профсоюза в Берлине, Бранденбурге и Саксонии Дирка Шульце.

9 ноября 2022 года австралийская страховая компания Medibank сообщила о том, что хакеры обнародовали медицинские данные 500 клиентов. Генеральный директор организации принес свои извинения от лица компании. Была запущена спецпрограмма поддержки для клиентов, в рамках которой специалисты оказывали психологическую и финансовую помощь пострадавшим в результате хакерской атаки.