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Зафиксирована утечка данных сотрудников Tesla

Handelsblatt: в Tesla произошла утечка данных сотрудников, немецкий профсоюз потребовал объяснений
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Scott Carson
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В американской компании Tesla произошла утечка личных данных сотрудников, в том числе работающих на заводе в немецком Грюнхайде. Крупнейший профсоюз металлургов Германии IG Metall потребовал разъяснений от руководства компании. Об этом 26 мая написала немецкая газета Handelsblatt.

«Мы призываем высшее руководство Tesla немедленно подробно проинформировать сотрудников обо всех нарушениях их прав на защиту данных», — цитирует издание главу региональных отделов профсоюза в Берлине, Бранденбурге и Саксонии Дирка Шульце.

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