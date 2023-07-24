Реклама
Прямой эфир
Общество
Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 175
Мир
На АЭС в Южной Корее реактор экстренно остановился в ходе проверки систем
Политика
Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее двустороннее сотрудничество
Армия
Российские силы авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном
Армия
Минобороны сообщило о 17 сбитых в Крыму беспилотниках
Политика
Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Мирзиёева
Мир
В Польше анонсировали создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
Происшествия
Над Крымом системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Мир
Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Украине
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по селу Левые Саги в Херсонской области
Культура
Джордж Мартин приостановил сотрудничество с HBO из-за забастовки сценаристов
Спорт
Российская теннисистка Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA
Мир
Трамп раскритиковал Байдена из-за признания нехватки боеприпасов у США

Видео. Электросамокатчик на огромной скорости сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023