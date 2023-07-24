До освобождения российскими войсками Мариуполя от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте 2022 года жители города подвергались террору со стороны украинских боевиков. Воспоминаниями об этом периоде они поделились с «РИА Новости» в понедельник, 24 июля.

«Еще даже нигде не свистело ничего, и мы первый раз услышали, что такой грохот. Мы утром выходим, а украинские военные первым дом расстреляли 17-й, он пострадал сильно, там ребенка ранило, стекла», — рассказывает жительница города Нели Семенова. По ее словам, подобное происходило каждую ночь с 9 по 29 марта 2022 года.

Муж женщины добавил, что каждую ночь в город выезжал автомобиль ВСУ с минометом, который расстреливал дома мирных жителей. При этом главными его целями были не поврежденные еще дома, отметил мужчина.

При этом, как вспоминают жители Мариуполя, боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) днем ставили на дома светящиеся в темноте метки для корректировки огня. После этого в темное время суток они обстреливали помеченные таким образом здания.

Еще одна женщина рассказала, что именно так националисты уничтожили краеведческий музей города, после чего привезли туда журналистов, которые затем осветили произошедшее с выгодной Киеву стороны, написав о том, как якобы Россия «уничтожает музей».

Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) был освобожден российскими силами от украинских боевиков в апреле 2022 года. Часть группировки ВСУ была заблокирована в промзоне металлургического завода «Азовсталь». Боевики сдались 20 мая. В тот день Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали».

Позднее, в октябре, пленный сержант группировки «Азов» рассказал, как украинские боевики загоняли гражданских на «Азовсталь», чтобы прикрыться ими от авиаударов. Тех, кто хотел покинуть территорию завода, расстреливали.

Другой военнопленный — старший сержант Виталий Катранич — также подтвердил агентству, что «азовцы» прикрывались мирными жителями, чтобы их меньше бомбили, и отдавали приказы о расстреле. По словам боевика, при нем в бункере находилось восемь человек старше 30 лет. Одного мужчину, который хотел выйти, приказали расстрелять.

19 марта 2023 года президент России Владимир Путин посетил Мариуполь и пообщался с его жителями. В ходе общения глава государства пообещал, что в городе будет и дальше появляться современное и комфортное жилье. Кроме того, президент посетил театр и памятные места города, побывал на берегу Азовского моря, где осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба.

Также глава государства осмотрел восстановленное здание филармонии. Он увидел реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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