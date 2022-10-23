Боевик «Азова» рассказал о расстрелах мирных жителей на «Азовстали»

Украинские боевики загоняли гражданских на «Азовсталь», чтобы прикрыться ими от авиаударов. Тех кто, кто хотел покинуть территорию завода, расстреливали. Об этом в воскресенье, 23 октября, рассказал пленный сержант группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.

«Гражданские боялись выйти с «Азовстали», и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — признал Швец в беседе с «РИА Новости».

Другой военнопленный — старший сержант Виталий Катранич — также подтвердил агентству, что «азовцы» прикрывались мирными жителями, чтобы их меньше бомбили, и отдавали приказы о расстреле. По словам боевика, при нем в бункере находилось восемь человек старше 30 лет. Одного мужчину, который хотел выйти, приказали расстрелять.

Группировка «Азов» базировалась в подземных сооружениях комбината «Азовсталь» в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город был освобожден в конце мая.

Ранее, 20 октября, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что военнослужащие в украинском плену подвергались жестоким пыткам. Она отметила, что украинская сторона вернула пленных голодными и обезвоженными.

До этого, 18 октября, вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали о физических и моральных истязаниях в плену. В том числе они заявили, что их несколько раз водили якобы на расстрел, оказывая таким образом давление.

В этом же месяце в Следственном комитете России сообщили, что следователи СК России зафиксируют и будут расследовать все факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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