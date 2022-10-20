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Украинская сторона вернула военнослужащих ЛНР голодными и обезвоженными

Виктория Сердюкова: российские военнопленные подвергались пыткам и голодали
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Украинская сторона вернула пленных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) голодными и обезвоженными. Об этом в среду, 19 октября, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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«Украинские военнослужащие, которые возвращались домой на Украину из ЛНР, были, естественно, накормлены, в дорогу им были предоставлены продукты питания, вода. Наших военных морили голодом. Из Львовской колонии их везли достаточно долго, они даже не могли попить воды», — рассказала она ТАСС по итогам посещения освобожденных военных в Луганской республиканской клинической больнице.

Сердюкова сообщила, что военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам.

«Есть и следы ран, и зажившие раны, и свежие, и отсутствие глаза — всевозможные ужасные пытки, которым они подвергались за время пребывания в украинском плену», — сообщила она.

Омбудсмен добавила, что условия содержания военнопленных, вернувшихся в республику 17 октября, не отличались от тех, в которых ранее находились освобожденные в июле военнослужащие. Таким образом, украинская сторона по-прежнему нарушает положения Женевской конвенции, устанавливающие правила обращения с военнопленными.

Ранее, 18 октября, вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Россиян освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Спецоперация по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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