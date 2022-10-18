Вернувшиеся с Украины россияне рассказали об отношении к ним в плену

Утром 18 октября в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился самолет с россиянами, освобожденными из украинского плена. Журналисты «Известий» пообщались с вернувшимися на родину солдатами и моряками.

В Россию вернулись 110 человек — 38 военных и 72 моряка с гражданских судов. С февраля они были в плену.

Всего в заложниках находились экипажи восьми российских кораблей. «Не было объяснений, как обменный фонд держали. Сегодня уже как год я дома не был», — сказал моряк «Волго-Балта» Максим Бусыгин.

Дождаться возвращения смогли не все. Один из моряков сухогруза «Омский-132» умер на Украине. По словам члена экипажа судна «Свирь» Алексея Кузьмина, у моряка отказали внутренние органы.

В свою очередь военные сообщили о физических и моральных истязаниях. Рядов Алексей Яшкин признался, что их несколько раз пытались водить на расстрел, оказывали давление.

Россиян освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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