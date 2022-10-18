Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Общество
В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС
Сюжет:

Вернувшиеся с Украины россияне рассказали об отношении к ним в плену

Журналисты «Известий» пообщались с вернувшимися из украинского плена солдатами и моряками
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 18 октября в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился самолет с россиянами, освобожденными из украинского плена. Журналисты «Известий» пообщались с вернувшимися на родину солдатами и моряками.

В Россию вернулись 110 человек — 38 военных и 72 моряка с гражданских судов. С февраля они были в плену.

«Обменялись с Киевом списками без вести пропавших людей»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — о взаимодействии с украинским омбудсменом и возвращении на Родину 110 россиян

Всего в заложниках находились экипажи восьми российских кораблей. «Не было объяснений, как обменный фонд держали. Сегодня уже как год я дома не был», — сказал моряк «Волго-Балта» Максим Бусыгин.

Дождаться возвращения смогли не все. Один из моряков сухогруза «Омский-132» умер на Украине. По словам члена экипажа судна «Свирь» Алексея Кузьмина, у моряка отказали внутренние органы.

В свою очередь военные сообщили о физических и моральных истязаниях. Рядов Алексей Яшкин признался, что их несколько раз пытались водить на расстрел, оказывали давление.

Россиян освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022