Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Общество
СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Происшествия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
Общество
Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России зафиксирует и займется расследованием фактов жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными на «Азовстали». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными
ВС России нанесли очередные удары по военной инфраструктуре Украины

«Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения <…> По словам украинских пленных, боевики на «Азовстали» держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как рассказали освобожденные из плена военные народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские силовики убивали раненых военнопленных на поле боя, чтобы не приходилось транспортировать их и оказывать медицинскую помощь.

Ранее, 22 октября, советник главы ЛНР Анна Сорока заявила, что украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы. Она добавила, что Украина — государство-террорист в отношении населения Донбасса и в отношении людей в целом.

Ранее, 20 октября, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих народной милиции ЛНР голодными и обезвоженными. По словам Сердюковой, военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили якобы на расстрел, оказывая таким образом давление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022