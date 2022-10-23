СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»

Следственный комитет России зафиксирует и займется расследованием фактов жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными на «Азовстали». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований Украины против мирного населения <…> По словам украинских пленных, боевики на «Азовстали» держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как рассказали освобожденные из плена военные народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские силовики убивали раненых военнопленных на поле боя, чтобы не приходилось транспортировать их и оказывать медицинскую помощь.

Ранее, 22 октября, советник главы ЛНР Анна Сорока заявила, что украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы. Она добавила, что Украина — государство-террорист в отношении населения Донбасса и в отношении людей в целом.

Ранее, 20 октября, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих народной милиции ЛНР голодными и обезвоженными. По словам Сердюковой, военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили якобы на расстрел, оказывая таким образом давление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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