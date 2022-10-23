В ЛНР рассказали об убийствах украинскими военными раненых пленных

Украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы, заявила 22 октября советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока. Ее комментарий в момент возвращения из украинского плена военнослужащих ЛНР приводит Telegram-канал народной милиции республики.

«Один из военнослужащих рассказал, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке», — рассказала советник главы ЛНР.

Она добавила, что Украина — государство-террорист в отношении населения Донбасса и в отношении людей в целом.

«Потому что всё, что они развязали за последние восемь лет, всё это страшные последствия этой войны, мы сейчас их расхлебываем», — заключила Сорока.

В Telegram-канале народной милиции ЛНР также указывается, что руководство России и ЛНР продолжает работу по освобождению попавших в плен военных.

Ранее, 20 октября, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих народной милиции ЛНР голодными и обезвоженными. По словам Сердюковой, военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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