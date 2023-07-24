Американская атомная подлодка прибыла на южнокорейскую базу

Подводная лодка USS Annapolis из арсенала военно-морских сил (ВМС) США прибыла на базу в южнокорейском городе Чеджу. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

Утверждается, что судно предназначено исключительно для «пополнения запасов» на время выполнения оперативной задачи по противокорабельной и противолодочной борьбе. Соответствующее решение было принято на фоне роста напряженности в регионе из-за ядерных испытаний КНДР.

Представители южнокорейских ВМС добавили, что Сеул планирует провести некие совместные мероприятия с Вашингтоном в честь 70-летия двусторонних контактов в сфере обороны и безопасности.

Ранее, 20 июля, министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что Пхеньян оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае захода стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан.

В конце июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская подлодка «Огайо», способная нести ядерное оружие, в будущем может отправиться в Южную Корею. Он не уточнил, будет ли ядерное оружие на борту субмарины.

12 июня Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.