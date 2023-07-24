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Российские военные получили редкий трофейный пулемет под Новодонецким

Российские военные в ходе боев под Новодонецким захватили бельгийский ручной пулемет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Новодонецким захватили в качестве трофея бельгийский ручной пулемет. Об этом 24 июля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Нам сказали, что русские солдаты уходят с этой позиции. Получилось так, что никто оттуда уходить не собирался. Слева от меня из двух машин высаживался десант, я видел, как они падали от пулеметов», — заявил пленный боевик ВСУ Станислав Кадалов.

Как отметил корреспондент, в бою при отражении атаки ВСУ под Новодонецким был добыт бельгийский ручной пулемет, который производится в США и Великобритании.

«Американцы, как правило, ленту на руку наматывают. Немного неудобно с ним бегать, в основном используется в обороне, сидят они с ним. С ним так просто не побегаешь, вес у него — 11 кг, в отличие от нашего, вес которого — 3 кг», — объяснил командир отделения отряда «Шторм» с позывным Скиф.

Стрелок отряда «Шторм» с позывным Калина подтвердил, что российское оружие лучше. Так, гранаты НАТО имеют несколько систем защиты, в итоге ими просто не успеваешь воспользоваться. Аналогичная ситуация и с гранатометами: российские заряжаются быстрее.

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Ранее, 16 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет изучать трофейную современную западную технику.

Накануне стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким в ходе отражения атак украинской армии, отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Планируется, что после изучения специалистами ОПК иностранная военная техника займет свое место в музеях и на выставочных площадках страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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