Российские военные в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Новодонецким захватили в качестве трофея бельгийский ручной пулемет. Об этом 24 июля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Нам сказали, что русские солдаты уходят с этой позиции. Получилось так, что никто оттуда уходить не собирался. Слева от меня из двух машин высаживался десант, я видел, как они падали от пулеметов», — заявил пленный боевик ВСУ Станислав Кадалов.

Как отметил корреспондент, в бою при отражении атаки ВСУ под Новодонецким был добыт бельгийский ручной пулемет, который производится в США и Великобритании.

«Американцы, как правило, ленту на руку наматывают. Немного неудобно с ним бегать, в основном используется в обороне, сидят они с ним. С ним так просто не побегаешь, вес у него — 11 кг, в отличие от нашего, вес которого — 3 кг», — объяснил командир отделения отряда «Шторм» с позывным Скиф.

Стрелок отряда «Шторм» с позывным Калина подтвердил, что российское оружие лучше. Так, гранаты НАТО имеют несколько систем защиты, в итоге ими просто не успеваешь воспользоваться. Аналогичная ситуация и с гранатометами: российские заряжаются быстрее.

Ранее, 16 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет изучать трофейную современную западную технику.

Накануне стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким в ходе отражения атак украинской армии, отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Планируется, что после изучения специалистами ОПК иностранная военная техника займет свое место в музеях и на выставочных площадках страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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