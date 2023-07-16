Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Общество
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
Спорт
В Москве торжественно завершилось ралли «Шелковый путь»
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски
Общество
Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса РФ
Мир
СМИ оценили ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в $500 млн в месяц
Сюжет:

Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику

0
Фото: REUTERS/Karolis Kavolelis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет изучать трофейную современную западную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 16 июля, в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — задался вопросом глава государства.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на наличие эффективной современной техники у России. В качестве примера президент привел танк Т-90 «Прорыв».

«Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — отметил Путин.

Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления
Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

Ранее, 15 июля, стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким в ходе отражения атак украинской армии, отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Планируется, что после изучения специалистами ОПК, иностранная военная техника займёт своё место в музеях и на выставочных площадках страны.

27 июня президент России заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023