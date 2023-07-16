Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику

Россия будет изучать трофейную современную западную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 16 июля, в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — задался вопросом глава государства.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на наличие эффективной современной техники у России. В качестве примера президент привел танк Т-90 «Прорыв».

«Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — отметил Путин.

Ранее, 15 июля, стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную ВС РФ под Новодонецким в ходе отражения атак украинской армии, отправили для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Планируется, что после изучения специалистами ОПК, иностранная военная техника займёт своё место в музеях и на выставочных площадках страны.

27 июня президент России заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.