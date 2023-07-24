Врач рассказала о риске для здоровья при промывании носа морской водой

Промывание носа морской водой в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказала 23 июля врач общей практики Лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

По ее словам, орошение носа морской или соленой водой поможет увлажнить слизистую, а также вымыть из носа скопившуюся пыль, слизь и патогенные бактерии. Между тем при наличии доброкачественных новообразований или полипов, а также искривлении носовой перегородки, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита — воспаления уха, предостерегла специалист.

Врач добавила, что промывание носа необходимо проводить только после консультации с врачом. При сильном же насморке лучше всего использовать сосудосуживающие средства.

«Еще одна ошибка многих — промывание носа водой прямо из моря во время купания. В такой воде, как правило, присутствуют посторонние примеси: взвесь песка, невидимые частички мусора. Всё это попадет в носоглотку и может вызвать воспаления, а также кишечные инфекции. И уж тем более не стоит увозить домой морскую воду в бутылках: в ней очень быстро начинают размножаться вредные для человека микроорганизмы», — приводит слова Гориной «Газета.Ru».

Специалист уточнила, что использовать для промывания лучше уже готовые растворы морской воды, которые продаются в аптеках. При этом, приготовить такую смесь можно и самостоятельно, использовав 200 мл теплой кипяченой воды, одну чайную ложку соли без горки.

«Использовать можно как обычную поваренную, так и очищенную морскую. Не рекомендуется брать для приготовления раствора соль для ванн: в ней могут содержаться посторонние примеси», — рассказала врач.

Она также объяснила, что растворы морской соли делятся на изотонический и гипертонический. В первом случае речь идет о растворе с концентрацией хлорида натрия 0,9%, что сопоставимо с содержанием солей в плазме человека. Во втором — о растворе с содержанием 2–2,2% солей, они помогают снять отек слизистой за счет того, что соль оттягивает на себя жидкость из пазух и тканей.

Ранее, 15 мая, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде. Он отметил, что чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Врач добавил, что витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным. Чесночный сок может обжечь слизистую носа.

До этого, 2 мая, врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев рассказал «Известиям», что из-за продолжительного использования сосудосуживающих капель насморк нередко усиливается и становится хроническим. Особенно часто это бывает на фоне искривления носовой перегородки. Ризаев отметил, что не стоит прерывать использование капель резко. По его словам, снижать дозировку нужно постепенно, заменив привычные капли на менее концентрированные. Например, на аналогичный, но рассчитанный на детей.