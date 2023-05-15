Врач опроверг пользу чая с малиной и чеснока при простуде

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что большинство народных методов лечения простуды малоэффективны, а некоторые опасны.

В беседе порталом Solenka.info 14 мая специалист отметил, что чай с малиной не приносит никакой пользы, поскольку витамин C, содержащийся в малине, при высокой температуре испаряется. Врач добавил, что витамин С не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ, что делает этот способ вдвойне бездейственным.

По словам Тяжельникова, смысл использования медицинских масок появляется только при необходимости посетить опасное место с высокой вероятностью заразиться.

К опасным для здоровья врач отнес такие народные методы, как закапывание чесночного сока или смазывание ноздрей оксолиновой мазью или кремом. Чесночный сок может обжечь слизистую носа, а жирные мази не позволяют ворсинкам внутри носа задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы и попадают в организм, пишет сайт kp.ru.

Врач подчеркнул, что действительно эффективные способы профилактики гриппа и простуды — это ведение здорового образа жизни, регулярная диспансеризация и ежегодная вакцинация.

12 мая диетолог, травница Анжелика Дюваль рассказала, что регулярное употребление ромашкового чая нормализует работу ЖКТ и помогают при симптомах застоя желчи. По ее словам, ромашка является одним из самых популярных лекарственных растений и практически не имеет противопоказаний, отмечает телеканал «360».

2 мая врач-терапевт Татьяна Кабанова в беседе с РИАМО посоветовала теплее одеваться весной во избежание простуд. По ее словам, в весеннее время следует следить за тем, чтобы ноги во время прогулок всегда были в тепле и не промокали. Кроме того, голова и горло обязательно должны быть в тепле, пишет RT.

В апреле эксперты перечислили лучшие способы борьбы с болью в горле. К ним относятся полоскание горла селеной водой, горячие напитки. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что полоскание горла зеленым чаем значительно облегчает неприятные ощущения в горле, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, мед и лимонный сок оказывают отличное антибактериальное действие против инфекций верхних дыхательных путей.

В декабре диетолог Людмила Микитюк рассказала о пользе пряностей. По ее словам, приправы — это не просто кулинарные добавки, в их состав входят различные витамины, микроэлементы, кислоты, которые влияют на самочувствие человека. Как сказал гендиректор производителя приправ и пряностей Peppermania Андрей Емец, в России наибольшей популярностью пользуется черный молотый перец, на втором месте перец в горошке, на третьем — красный молотый. Эти специи богаты витаминами А, С, Р, В, калием и марганцем, пишет НСН.

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