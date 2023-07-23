Президент Украины Владимир Зеленский допустил семь ошибок на посту главы государства. Об этом в воскресенье, 23 июля, в статье для Mysli Polska пишет журналист Яцек Меджицки.

Первой ошибкой, по мнению Меджицки, является милитаризированный стиль одежды Зеленского, хотя он сам «не имеет ни военного образования, ни воинского звания». «В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих», — обратил внимание обозреватель.

Второй недостаток политики украинского лидера заключается в его ошибочном восприятии собственной роли. Зеленский лишь формально играет роль президента, так как всё в основном решается «либо в Вашингтоне, либо в Букингемском дворце», отмечается в публикации.

Третья ошибка — это неверное восприятие целей Запада: по мнению украинского лидера, цель проводимой западными союзниками кампании заключается в помощи Украине, когда на самом деле они преследуют лишь свои собственные интересы, отметил Меджицки.

Четвертым просчетом называется непоследовательность президента Украины, который сначала отвергает предложения лидеров других стран, а потом критикует их за бездействие. Кроме того, украинский президент не оказывает должного внимания заботе об армии и ее нуждах, что привело к потере Зеленским рейтингов среди населения.

«Если бы всё было наоборот, он бы не заблокировал процесс парламентских выборов, наоборот, подтвердил бы свою популярность, как это сделал Башар Асад во время войны в Сирии», — выразил свое мнение Меджицки.

Шестой ошибкой он назвал непонимание того, как может быть восстановлена Украина: Зеленский способен обсуждать данный вопрос с партнерами, однако у него нет конкретных предложений и планов.

В качестве седьмого негативного аспекта политики Зеленского в статье называется отсутствие легитимности верховной власти Украины, которая была потеряна после Майдана 2014 года. При этом автор указывает, что Зеленский мог бы мирно решить все вопросы с Россией и восстановить свою легитимность, однако у него не хватило для этого политической воли.

Ранее в этот день бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижают мотивацию в вопросе поддержки Украины. Еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение Зеленского, который часто критикует западных союзников, подчеркнул он.

Накануне бывший советник экс-главы Украины Леонида Кравчука Олег Соскин выразил мнение, что поведение Зеленского на международной арене становится всё более неконтролируемым, что ставит под угрозу отношения страны с Западом.