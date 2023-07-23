Путин и Лукашенко пообщались с жителями Кронштадта

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, пообщались с жителями Кронштадта после посещения Морского Никольского собора.

Жители города окружили президента, желали ему здоровья и просили сделать с ним фото.

«Люди важнее, чем карантин», — ответил Путин на вопрос о необходимости соблюдения соответствующих мер.

Лукашенко прибыл в Россию 22 июля, его встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

23 июля в Стрельне под Санкт-Петербургом состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. В частности, Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает войска к границам Союзного государства.

После переговоров лидеры двух стран посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и Ставропигиальный Никольский Морской собор — главный храм Военно-морского флота России